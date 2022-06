Avec Fourmaux bon quatrième, on retrouve donc en tête deux Yaris devant trois Ford et la première Hyundai de Thierry Neuville, sixième. Ses équipiers Oliver Solberg (il y a un problème sur ma voiture) et Ott Tanak ferment la marche des WRC officielles. Douzième, Jourdan Serderidis a déjà concédé une minute et demie.

Pas mal de balayage dans la première vraie spéciale du Safari du Kenya, une étape de 19 km pas trop cassante comparativement à ce qui attend les concurrents lors des tronçons suivants. Partir devant constitue donc un handicap pour Kalle Rovanpera et Thierry Neuville. Ce dernier signe le 8ème chrono en lâchant une quinzaine de secondes:confiait le Belge à l'arrivée où il laissait des traces d'huile de boîte... Espérons que ce ne soit pas grave. Son équipier Ott Tanak a lui cassé son levier de vitesses et doit désormais changer les rapports directement à la commande en bas. L'Estonien a concédé 36 secondes sur l'auteur du meilleur temps, le vétéran Sébastien Loeb. Vingt ans après son dernier succès ici, le Français est de retour en force sur sa Ford Puma apparue avec un élément arraché à l'arrière gauche:confiait l'Alsacien désormais troisième du classement général à 1.3 de son compatriote Sébastien Ogier, troisième de la spéciale à seulement une demie seconde. Elfyn Evans s'intercale entre les deux champions du légende, le pilote Toyota pointant à 9 dixièmes de son équipier.