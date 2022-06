Longue de plus de 29 km, la première spéciale de cette 2ème étape a de nouveau été un cauchemar pour les pilotes Ford. Gus Greensmith y a perdu 23 minutes suite à un demi tonneau, Adrien Fourmaux a cassé sa suspension arrière gauche et crevé contre une pierre, tandis que son équipier Craig Breen a perdu plus d'une minute dans sa poussière. Seul Sébastien Loeb, premier sur la route, s'en est bien sorti avec le cinquième chrono.

Devant le scratch est revenu à Elfyn Evans remontant à la deuxième place du classement général à 16.1 de son équipier Kalle Rovanpera. Le Gallois a devancé Thierry Neuville de 3.6.

"J'ai été gêné en fin de spéciale par des soucis de visibilité, je ne voyais plus très bien à travers mon pare-brise après avoir touché quelque chose," se plaignait le Belge. "Le comportement de l'auto n'est pas encore optimal."

N'empêche, le pilote Hyundai a grappillé quelques secondes. Il est toujours 5ème mais à 54.8 du leader et seulement 21.2 de son équipier Ott Tanak, plutôt prudent dans ce secteur.

Après avoir gagné douze secondes et récupéré la deuxième place hier soir suite à la correction d'un de ses chronos (quand il avait été gêné par l'accident de Breen), Takamoto Katsuta a reperdu un rang et pointe actuellement en troisième position à 27.1 de la première des Yaris.