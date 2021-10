"Rééducation plutôt que les deux dernières manches en WRC," a indiqué sur ses réseaux sociaux Pierre-Louis, pilote cette année d'une Hyundai privée de chez 2C Compétition. "Vous allez dire que je n'ai encore pas de chance, mais croyez moi, c'est plutôt tout le contraire et je suis au final très heureux de m'en sortir avec seulement une fracture de la hanche. Cela aurait pu être bien plus grave. On se revoit en pleine forme en 2022."

Saison décidément bien noire pour le jeune Corse Pierre-Louis Loubet. Après avoir accumulé les déboires en WRC où il a alterné les sorties de route et abandons sur casses mécaniques sans quasi jamais pouvoir se mettre en évidence, le fils de l'ancien champion d'Europe des rallyes doit mettre un terme prématuré à sa saison après avoir été renversé par une voiture.