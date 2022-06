Très chanceux hier avec l'annulation des deux spéciales alors qu'il avait un cardan cassé, Ott Tanak signe le meilleur temps 6.7 devant Craig Breen. Le pilote Hyundai reprend donc la tête de l'épreuve avec désormais 21.5 d'avance sur la Ford Puma de l'Irlandais. Dani Sordo monte sur le podium à 6.7 de l'Irlandais suite à la crevaison de Pierre-Louis Loubet perdant 16.1 sur le leader dans ce tronçon.





Malgré sa position sur la route pas beaucoup plus avantageuse que la veille (3ème), Thierry Neuville signe le 3e temps 7.7 après avoir perdu quelques secondes en début de spéciale: "Il y avait un chien sur la route. J'ai dû lever le pied pour ne pas l'écraser. J'ai perdu du temps, mais j'ai sauvé le chien."





Au classement général, Thierry remonte d'un cran. Il est désormais 8ème à 2.14.2 de son équipier, à 39.4 du leader du championnat du monde Kalle Rovanpera. Et à peine cinq secondes de plus de Takamoto Katsuta. Le Top 6 est maintenant l'objectif de notre compatriote à l'issue d'une longue journée sans assistance où il risque de sa passer encore pas mal de choses.

Coup de théâtre dans la première spéciale de cette deuxième étape du Rallye de Sardaigne, Tempio Pausania, avec la sortie de route en vue de l'arrivée du leader Esapekka Lappi. Le pilote Toyota a perdu le contrôle dans un enchaînement, l'arrière a touché les rochers ce qui a déstabilisé la Yaris finissant sa course dans le décor contre d'autres grosses pierres. Game over pour le Finlandais et seul pilote Toyota encore en lice pour la victoire.