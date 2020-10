Quel final avec un incroyable suspense au Rallye de Sardaigne. Alors qu'il ne reste plus que trois spéciales à disputer, dont la Power Stage, quinze secondes séparent désormais les trois premiers avec dans l'ordre Dani Sordo, Sébastien Ogier et Thierry Neuville.

Les deux prétendants au titre ont tout donné dans cette première spéciale de la matinée, la 13e de Cala Flumini. Du grand spectacle. Attaquant les cordes tel un skieur couche les portes, avec des trajectoires millimétrées, le Gapençais a signé un nouveau meilleur temps mais pour seulement deux dixièmes devant notre compatriote.

« C'est mieux que rien, » souriait le sextuple champion dont la Toyota Yaris plus courte et plus agile semblait plus à l'aise dans les portions très étroites de ce secteur. Son avantage est désormais passé à 1.7 sur notre compatriote qui savait dès l'arrivée que « ce n'est pas assez. »

Parti derrière eux, Dani Sordo n'était pas sur le bon rythme. L'Espagnol à qui l'on demande d'assurer la première place pour le championnat des constructeurs tout en sachant que si Neuville terminait deuxième il devrait lui offrir la victoire a concédé douze secondes aux deux leaders, son avance étant dès lors quasi réduite de moitié. « C'est difficile. J'ai poussé et j'ai même tapé quelque chose à l'arrière droit. Cela m'a un peu déconcentré, » reconnaissait le Matador qui va devoir se ressaisir pour les trois derniers tronçons s'il ne veut pas être surpris par un Seb Ogier « en transe » comme aurait dit jadis son compatriote Didier Auriol.