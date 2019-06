Les balayeurs mordent la poussière, les Ford prennent les devant

De la chaleur (déjà plus de trente degrés à l'extérieur des habitacles) et de la poussière au menu des concurrents du Rallye de Sardaigne ce matin.

Comme prévu, ouvrir la route n'est pas un cadeau. Leader hier à l'issue de la spéciale show, le sextuple champion Seb Ogier ne signe que le 10e chrono, bien loin des leaders. « C'est lent et technique, je ne peux absolument rien faire, » regrette le pilote Citroën.

Même constat pour Ott Tanak, deuxième sur la route et seulement huitième dans la spéciale. « J'ai été ralenti par la poussière que je dois balayer mais qui m'a aussi aveuglé dans la portion en sous-bois sur la fin, » explique le pilote Toyota.

Thierry Neuville devance ses deux principaux rivaux au championnat et sans doute pour la victoire dimanche, mais il n'est que sixième à 11 secondes sur les 22 km de cette 2e spéciale de Turla. « Pas parfait, je suis handicapé dans les portions lentes par les 23 km supplémentaires dans le coffre avec une 2e roue de secours, » commente notre compatriote désormais 6e du classement général à égalité avec son équipier Dani Sordo.

Comme on pouvait s'y attendre sur ce terrain, ce sont les concurrents partant derrière qui se montrent les plus rapides. Avec une demi surprise signée Teemu Suninen qui décroche le scratch 4.8 devant son équipier chez Ford M-Sport Elfyn Evans. Le Finlandais s'empare donc du leadership de l'épreuve. Jari-Matti Latvala troisième concède 6.5 et est suivi par Kris Meeke, auteur d'un envol prudent.

Quatre spéciales sont au programme de la première boucle matinale.