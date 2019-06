Malgré une touchette, le Français est devant. Première spéciale show ce soir à partir de 17h

Petite surprise en Sardaigne ce matin avec le meilleur temps à mettre à l'actif de Sébastien Ogier. Malgré une petite touchette lors du premier passage ayant nécessité l'intervention de son assistance, le pilote Citroën a effectué un deuxième passage en trois minutes pile. C'est neuf dixièmes plus rapide que la Toyota d'Ott Tanak et 1.7 plus vite que la Hyundai de Thierry Neuville.

Une fois encore, la victoire devrait se jouer ce week-end entre les trois candidats au titre même si des garçons comme Teemu Suninen, Andreas Mikkelsen et Kris Meeke (tous à 2.7 dans l'ultime séance d'essais) seront avantagés ce vendredi par une meilleure position sur la route.