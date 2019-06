Les choses sérieuses démarreront vendredi à 8h03.

Le Rallye de Sardaigne a officiellement débuté ce jeudi soir avec la spéciale show de Ittiri Arena. Un apéro italien dégusté sans modération par le leader du Mondial Sébastien Ogier qui, sans être victime comme demain matin du balayage, a signé le meilleur chrono en 2.00.7 un dixième devant l'autre C3 WRC de son équipier Esapekka Lappi. Pas de doute, les Citroën progressent.

Les Toyota de Ott Tanak et Kris Meeke suivent à respectivement trois et quatre dixièmes. La 5e place revient à Teemu Suninen, à 1.6, devant Thierry Neuville seulement sixième, à égalité lors de son duel avec la Fiesta d'Elfyn Evans. Les deux autres Hyundai de Dani Sordo et Andreas Mikkelsen sont respectivement 8e et 9e à 2.0 et 2.1. « La journée de vendredi s'annonce difficile compte tenu de notre 3e position sur la route, mais on va essayer de limiter au mieux les dégâts et de bénéficier d'une meilleure position de départ pour l'étape de samedi, » a confié notre compatriote.

Le départ de la 2e spéciale, longue d'un peu plus de 22 km sur les chemins sardes, sera donné à 8h03 ce vendredi matin. Il s'agira d'être bien réveillé...