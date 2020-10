Plus conventionnelle, avec tout de même pas mal de poussière et donc de balayage, la 2e et plus longue spéciale du jour a vu la victoire de la Hyundai de Dani Sordo, dixième sur la route. L'Espagnol revient ainsi à 5.4 du leader surprise Teemu Suninen sur sa Ford.

Derrière, dans la course entre les prétendants au titre, Seb Ogier a pris le meilleur sur son équipier chez Toyota Elfyn Evans pour la troisième place, tandis que Thierry Neuville a profité de l'abandon d'Esapekka Lappi (de la fumée sortait du capot de sa Fiesta) et de la petite faute coûtant une dizaine de secondes à Kalle Rovanpera pour remonter au 5e rang, à 21.3 du leader, mais moins de sept secondes de Seb Ogier 3e.

« J'ai joué la sécurité en emportant deux roues de secours ce qui fait pas mal bouger l'arrière de ma voiture. Mais au final, cela pourrait s'avérer payant. On fera les comptes en fin de boucle, » a confié le Saint-Vithois.

Pas de commentaire par contre d'Ott Tanak. Victime d'un souci mécanique, le pilote Hyundai a encore perdu pas mal de temps, mais impossible pour l'instant de savoir pourquoi...

WRC Sardaigne ES1 : Teemu Suninen (Ford) solide premier leader, Neuville seulement 7e

Jugée par tous comme la plus dure du rallye, la première spéciale du Rallye de Sardaigne (elle sera répété à 10h40), très étroite et glissante avec un peu de balayage tout de même a rendu un verdict pour le moins inattendu avec un doublé des Ford Fiesta WRC de Teemu Suninen et Esapekka Lappi.

Très à l'aise et particulièrement motivé sur une épreuve où il a signé son meilleur résultat en WRC l'an dernier (2e), Teemu Suninen a pris pas mal de risques et attaqué d'un bout à l'autre pour décrocher le premier scratch 12.4 devant son équipier finlandais.

"Une chouette spéciale", souriait-il le poing fermé après avoir pris connaissance de son exploit et surtout du gros écart d'emblée creusé sur des adversaires plus prudents.

Dixième sur la route, le vainqueur de 2019 Dani Sordo (Hyundai) pointe au 3e rang, à un dixième de Lappi, mais surtout devant les trois Toyota groupées de Elfyn Evans, Sébastien Ogier (avec le même chrono!) et Kalle Rovanpera. Et Thierry Neuville dans tout cela ? Notre compatriote doit se contenter du 7e temps à 18.3 de l'incroyable Suninen. C'est pire encore pour le champion Ott Tanak, 9ème seulement à déjà 27.9

"J'ai disputé une bonne spéciale, mais notre voiture est trop instable dans ces conditions", confiait notre représentant à l'arrivée. "Honnêtement, j'ai fait de mon mieux."

Visiblement, la Hyundai, moins compacte et donc moins agile que les Yaris, a souffert sur ce parcours très lent et très étriqué. Quand aux pilotes M-Sport, ils ont fait la différence sur la prise de risque.