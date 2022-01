Elle était très attendue cette première confrontation entre les nouvelles WRC hybrides. On était très impatient de découvrir les premiers chronos pour avoir une meilleure idée de la nouvelle hiérarchie.

Et cette saison 2022 a d'emblée débuté par une surprise avec le meilleur chrono à l'issue du premier passage de... Sébastien Loeb. Moins d'une semaine après avoir décroché la 2e place au Dakar, le pilote le plus dans le rythme de la compétition a signé le meilleur temps provisoire sur une courte spéciale très étroite en montagne avec déjà pas mal de graviers ramené par les concurrents partis devant lui. Le Français de 47 ans a confirmé d'emblée que la Puma Rally1 hybride est bien née et qu'il s'est vite adapté à cette nouvelle règlementation. En bouclant la spéciale en 1.53.9, Seb a battu de sept dixièmes la Hyundai i20 N de notre Thierry Neuville. Le Belge à lui même devancé de un dixième la Toyota d'Elfyn Evans et de deux celle de Sébastien Ogier. Les trois marques se tiennent donc en moins d'une seconde et le premier enseignement est que tout le monde semble avoir bien travaillé. Aucun constructeur ne s'est loupé.

Le deuxième point que l'on peut relever aussi est qua la fiabilité sera cruciale. Sur ce premier passage de l'année 2022, on a déjà noté des soucis pour Ott Tanak, arrivé une dizaine de minutes en retard après avoir dû retourner à l'assistance et ne disposant visiblement pas du boost électrique. Malgré cela l'Estonien a signé le 5e chrono, à une seconde seulement de Thierry Neuville. Est-ce que ce boost et ses contraintes au freinage et à l'accélération est donc bien nécessaire et est-ce que certains pilotes, dans certaines conditions, pourraient décider de ne pas l'utiliser?

Autre souci pour la Ford de Gus Greensmith, tandis que les deux Juniors, Kalle Rovanpera et Oliver Solberg ont terminé ce premier galop d'essai avec un retard de 4.9 et 5.3 secondes. Cela signifie-t-il que les jeunes ont plus de mal à s'adapter au lever de vitesse (leur génération n'a jamais connu que les palettes) et à ce nouveau système de freinage? Attendons les prochains passages dans la matinée pour voir si cette tendance se confirme et ne tirons certainement pas de conclusions trop hâtives car il ne s'agit que d'une spéciale d'essais et la stratégie est déjà en route. Certains ont-il décidé de déjà économiser leurs pneus avec une allocation de seulement vingt pneus softs (cinq trains) alors que le surplus de poids et surtout les plus fortes accélérations, le différentiel unique et le plus grand couple vont user plus les gommes? C'est bien possible. Il faudra donc attendre sans doute l'issue des deux premières spéciales nocturnes de ce soir avant d'y voir un peu plus clair. En attendant, voir Seb Loeb au sommet de la hiérarchie provisoire fait plaisir à beaucoup de monde.