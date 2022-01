Après une première journée où les nouvelles Ford Puma avaient raflé cinq meilleurs temps sur six, la troisième étape de ce samedi a été marquée par la domination des Toyota signant cinq meilleurs temps sur cinq (un pour Elfyn Evans et deux pour Kalle Rovanpera et Sébastien Ogier), les Yaris décrochant à deux reprises les trois meilleurs temps.