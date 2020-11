Cette saison 2020 aurait dû être sa dernière. Mais vu le programme réduit en raison du coronavirus et sa rapide adaptation à la Yaris WRC au volant de laquelle il compte déjà une victoire et quatre podiums cette année, Sébastien Ogier a décidé, sans surprise, de prolonger son bail d'un an. "Cette saison 2020 a pour le moins été rabotée avec pas mal de beaux rallyes passés à la trappe en raison de la pandémie", explique le Gapençais.

«D'un autre côté, le potentiel pour gagner des courses et des championnats est là. Je suis donc très heureux d’annoncer que je conduirai une année de plus en WRC avec Toyota en 2021. Cette année a été très particulière pour tout le monde sur la planète. Terminer ma carrière de cette manière n'aurait pas été génial. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de postposer ma retraite et de viser un nouveau titre l'an prochain.»

En attendant, le Français sera encore en lice pour une septième couronne dans deux semaines en Italie face à son équipier Elfyn Evans, 14 unités devant lui au championnat.