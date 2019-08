Les Belges seront présents en nombre lors du Rallye d'Allemagne, prochaine manche du Championnat du Monde pour laquelle Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul testent aujourd'hui et demain.

En plus de nos ambassadeurs habituels, six équipages belges feront le court déplacement outre-Rhin.





Kris Princen retrouvera avec la DS3 de Jourdan Serderidis le volant d'une WRC. Un cadeau de son équipier Pieter Kaspers pour le champion de Belgique. Les cinq autres évolueront en R5 avec une Citroën C3 pour Guillaume de Mevius et quatre Skoda Fabia pour Sébastien Bédoret, les Cracco père et fils et, surprise, le retour de Pieter Tsjoen (assisté de Pieter Vyncke) aux commandes d'une Fabia de son propre team, le Pieter Tsjoen Racing.





Pour rappel, le Deutschland se disputera du 22 au 25 août.