La répétition de la Power Stage de ce début d'après-midi a vu le premier doublé des Hyundai avec le scratch pour Ott Tanak devant Oliver Solberg. Nul doute que ces deux-là qui n'ont plus grand chose à perdre tenteront de prendre des gros points tout l'heure au même titre que Craig Breen tentera de sauver l'honneur de Ford vivant un week-end cauchemardesque après le rêve monégasque.

Devant, Kalle Rovanpera n'a plus l'usage de son boost et du système hybride depuis ce matin. Cela pourrait le priver des plus gros points bonus mais pas d'un troisième succès mondial normalement. Thierry Neuville est 2e à 24.7

"Je ne suis pas trop en confiance sur les freinages. J'ai vu des morceaux de voitures un peu partout et des murs de neige explosés donc je n'ai pas tout donné," avouait le Belge. Avec malice? N'a-t-il pas décidé d'économiser ses clous pour le second passage? A voir. Esapekka Lappi est revenu à 3.2 du Belge alors qu'il reste deux spéciales à disputer, mais le Finlandais n'est pas en confiance: "Je roule à 95%, pas à 100. Je ne le sens pas. C'est moi. Je manque encore de roulage avec cette Yaris."

ES16: Scratch pour Rovanpera, crash pour Evans, Neuville propulsé au 2e rang

La bataille pour la victoire en Suède entre les deux pilotes Toyota a pris fin dès la première spéciale de cette dernière étape avec la sortie de route d'Elfyn Evans à quelques kilomètres de l'arrivée. Le Gallois a tapé violemment le mur de neige et endommagé le système de refroidissement du moteur de sa Yaris. Game over comme Adrien Fourmaux qui n'a pas pu repartir. Quel début de saison catastrophique pour ces deux pilotes, surtout pour le double vice-champion qui accuse déjà un gros retard au championnat.

Privé de "boost" tout au long de la spéciale, Kalle Rovanpera signe néanmoins moins le meilleur temps au volant de sa Yaris, 2.2 devant Thierry Neuville. Au classement général, les deux hommes sont désormais séparés par 23.9. Mais le Belge doit continuer à attaquer car Esapekka Lappi ne pointe toujours qu'à 4.9 de lui.

"La spéciale n'était pas parfaite, on doit continuer à travailler sur le châssis," indiquait le pilote Hyundai.

Avec Evans out, Neuville gagne non seulement une place mais la pression de Lappi devrait logiquement se relâcher car Jari-Matti Latvala va désormaissûrement demander à son jeune compatriote d'assurer les gros points pour le championnat constructeurs et donc ne plus prendre tous les risques.