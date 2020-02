Auteur du 8e chrono avec seulement deux tours sur le "shake down" ce matin, à dix secondes du jeune Kalle Rovanpera collant trois secondes et demie à son équipier Seb Ogier lors de son 4e passage, Nicolas Gilsoul s'apprête à vivre un rallye stressant. Comme son pilote Thierry Neuville, mais aussi comme le sextuple champion du monde Seb Ogier, il déciderait pour une fois de ne pas y aller si cela ne tenait qu'à lui. Question de responsabilité. L'équipier n'est pas un fou. Il veut bien prendre des risques, mais calculés et pas à n'importe quel prix.



(...)