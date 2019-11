Plutôt que de reprendre l'avion directement pour Sydney où se tiendra lundi la traditionnelle grande cérémonie de remise des prix du WRC 2019, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul se sont rendus ce mardi dans une caserne pour apporter leur soutien moral aux nombreux pompiers risquant leur vie ces derniers jours pour tenter d'éteindre les dizaines d'incendies de brousse ravageant la Nouvelle Galles du Sud autour de la région de Coffs Harbour.

Suivis dans ce geste symbolique de réconfort par leurs équipiers de chez Hyundai Dani Sordo et Craig Breen, mais aussi les pilotes Toyota Jari-Matti Latvala et Kris Meeke, ils ont apporté, en plus de leur présence, des casquettes, tee-shirts et autres goodies pour les hommes du feu et leurs familles. Une belle preuve de solidarité appréciée à travers le monde par toute la grande famille du WRC approuvant l'annulation de la finale du championnat en Australie vu les moments douloureux et stressants que vit la population locale.