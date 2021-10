WRC: Toyota confirme Lappi pour 2022, Veillas remplacera Ingrassia aux côtés d'Ogier WRC Olivier de Wilde Le Finlandais disputera les manches que ne fera pas Seb Ogier © Toyota

On vous l'annonçait déjà hier. C'est désormais confirmé. Esapekka Lappi effectuera, sans surprise, son retour au sein de l'équipe Toyota Gazzo Racing l'an prochain. Le constructeur l'a confirmé ce matin dans un communiqué. Le Finlandais disputera les manches au départ desquelles Sébastien Ogier ne sera, soit à priori un demi programme avec sept courses pour le Nordique et six pour le probable octuple champion du monde. Seule véritable nouvelle du jour, Benjamin Veillas, déjà souvent vu en tests avec le Gapençais, remplacera Julien Ingrassia aux côtés d'Ogier. Copilote du septuple champion depuis ses débuts en 2006, Ingrassia qui ne s'entend plus vraiment bien avec son pilote (il fait son travail, sans plus) prendra donc une retraite définitive du rallye avant son pilote.