ES4: Le Belge se plaint d'un manque général de grip

La dernière spéciale de la boucle, la plus courte avec seulement 16 km, s'est mieux passée pour notre compatriote qui signe le 2e chrono à 5 secondes du meilleur temps de Jari-Matti Latvala. Grâce à cela, il remonte au 7e rang à 30.2 du leader Esapekka Lappi, 1.1 devant Kris Meeke. « J'attaque, mais ma voiture ne fonctionne pas bien dans ces conditions, je manque de grip, » se plaint notre compatriote qui a concédé une dizaine de secondes sur la boucle à Ott Tanak sixième et six et demi de plus à Seb Ogier, quatrième du général à 15 secondes de son équipier finlandais. Avec les mêmes pneus que Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, cinquième sur la route et donc bénéficiant d'une trajectoire nettoyée, occupe la deuxième position à 9 secondes du leader.





ES3: Le pilote Citroën frappe un grand coup, Neuville ne comprend pas...

Longue de plus de 38 km, la 3e spéciale du rallye est aussi la plus longue. Un véritable juge de paix où apparemment le balayage a de nouveau joué un rôle. Dernier des favoris à s'élancer, le jeune Esapekka Lappi y signe ainsi le meilleur temps, 5.6 devant Andreas Mikkelsen et 8.7 plus rapide qu'Ogier. Le Finlandais de chez Citroën prend ainsi les commandes de l'épreuve un peu plus de deux secondes (2.1) devant le Norvégien de chez Hyundai. La C3 semble à l'aise sur ce terrain cassant. Les tests en Grèce ont porté leur fruit. Troisième sur la route, Seb Ogier signe le 3e chrono ce qui le propulse au 3e rang absolu à 14.3 du nouveau leader. Suivent au général Teemu Suninen (Ford, 4e à 16.8), Jari-Matti Latvala avouant avoir été trop prudent (5e à 18.8) et Ott Tanak 6e à 19.3.

Départ très difficile pour Thierry Neuville signant le 9e chrono seulement à 24.9 de Lappi et surtout 19 de son équipier Mikkelsen pourtant chaussé comme lui de pneus durs.

"Je glisse beaucoup, si je pousse plus fort, je perds l'arrière," se plaint notre compatriote, toujours huitième du classement général mais à déjà 31 secondes du leader. "Les deux roues de secours constituent peut-être un désavantage." Mais Tanak est le seul à avoir pris le risque de n'en prendre qu'une. Ce n'est donc pas une excuse. Le rythme n'est clairement pas bon pour notre compatriote, comme toujours sur la première boucle depuis quelques rallyes... Pourvu qu'il puisse corriger cela très vite!





ES2: Le balayage et des choix de pneus différents expliquent les chronos.

La première vraie spéciale du rallye, 25 km sur la caillasse, a chamboulé le classement du Rallye de Turquie. La position sur la route a clairement eu un effet avec le phénomène de balayage handicapant les trois leaders du championnat. C'est néanmoins l'ouvreur Ott Tanak qui s'en est le mieux sorti, notamment en étant le seul à n'embarquer qu'une roue de secours. Un choix risqué car deux concurrents ont déjà crevé. Dani Sordo a perdu 47 secondes, tandis que Seb Ogier a concédé 5.2 à l'Estonien. "Je n'ai vraiment pas de chance pour le moment," a commenté le pilote Citroën.

Seulement huitième, à 15.3 du scratch, Thierry Neuville ne paraissait pas trop inquiet. "J'ai pris deux roues de secours avec des pneus durs. Cela devrait m'avantager dans la spéciale suivante, plus longue encore."

Au classement général, Thierry chute au 8e rang, à 10.7 du nouveau leader Jari-Matti Latvala, auteur du meilleur temps dans cette 2e spéciale. Le Finlandais et sa Toyota précède la Hyundai de Andreas Mikkelsen de 1.1 et la Citroën d'Esapekka Lappi de 4.6. "La trajectoire se nettoie au fil des passages, partir devant n'était clairement pas un avantage sur cette spéciale," a avoué le Norvégien.

Ott Tanak pointe au 5e rang absolu à 7.5, juste derrière Teemu Suninen et trois dixièmes devant son équipier Kris Meeke déconcentré par une alarme lui annonçant une crevaison... qu'il n'avait pas. Seb Ogier occupe le 7e rang, une demie seconde devant notre compatriote. Mais tout ceci n'est que très provisoire et tout risque de changer dès la prochaine spéciale dont le départ est prévu vers 8h30 chez nous, mais surtout dans l'ES4 à l'arrivée de laquelle on annonce de la pluie, des orages étant prévus pour cet après-midi.