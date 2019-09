Le deuxième passage dans la très longue (38 km) spéciale de Cetibeli a complètement chamboulé l'ordre derrière le leader Esapekka Lappi. Bien aidé par ses pneus mediums et par la pluie arrivée comme annoncé en fin de spéciale, Thierry signe son deuxième scratch du rallye après la super spéciale. Mais cette fois un vrai beau scratch sur un tronçon où il a attaque et s'est payé une grosse frayeur quand l'arrière de sa Hyundai s'est dérobé et retrouvé dans le vide.

"Cela a été une spéciale de fou, " souriait le Belge à l'arrivée. "C'était très dur et très glissant sur la fin. Mon choix de gommes était le meilleur pour la pluie que nous avons rencontrée sur la fin."





En collant 7.6 à Esapekka Lappi, dix à Seb Ogier et plus de trente-huit à tous les autres, notre compatriote bondit d'un coup de la 7e à la 3e place du classement général à 19.7 de la Citroën C3 d'Esapekka Lappi et 4.8 de Seb Ogier assurant pour l'instant le doublé des C3.

Derrière les écarts se sont creusés avec Teemu Suninen désormais 4e à 44.9 et Mikkelsen 5e à 1.02.0. Le pilote qui a le plus perdu dans cette spéciale d'enfer est le leader du Mondial Ott Tanak qui concède 1'18 avec une crevaison à l'avant-droit. L'Estonien chute dès lors au 7e rang à 1.36.2 de Lappi, sept petite secondes derrière Kris Meeke victime d'une touchette à l'arrière et moins de trois devant Dani Sordo se plaignant d'un problème de turbo.

De grosses averses sont actuellement annoncées sur la 7e spéciale, la dernière du jour, programmée à 16h03 chez nous. Une occasion pour Thierry Neuville de réduire encore un peu plus son retard sur la tête de la course?