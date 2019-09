ES9: Le leader du championnat renonce, victime d'un souci électrique. Une aubaine pour Seb Ogier, à 2.2 de son équipier Esapekka Lappi





Alors que tout le monde s'accordait à dire que la première étape du Rallye de Turquie était la plus cassante, deux des trois candidats au titre viennent de perdre très gros dans les deux premières spéciales de cette 2e étape. D'abord Thierry Neuville dont on attend le retour à l'assistance pour nous expliquer plus en détails les circonstances de la sortie de route dans laquelle le Belge a perdu plus de quatre minutes et toute chance de succès. Puis dans la suivante, l'ES9, c'est l'abandon pour le leader du championnat et dernier vainqueur en date ici, Ott Tanak dont la Toyota a visiblement été victime de problèmes électriques. L'Estonien ne peut désormais plus viser que les cinq points bonus de la Power Stage de demain midi.

Devant Andreas Mikkelsen signe le meilleur temps et s'empare de la 3e place au général au détriment de Teemu Suninen. Seb Ogier se montre désormais plus prudent. Il sait qu'il ne doit pas obligatoirement devancer son équipier Esapekka Lappi à la régulière pour l'emporter. L'avance du Français sur son plus proche poursuivant est de plus d'une minute. Il peut donc assurer ce qui pourrait être un 3e succès et bien le relancer au championnat grâce à minimum 25 points. Du côté de Thierry, la 8e place actuelle lui assure pour l'instant 4 unités. Le pilote Hyundai pourrait encore en gagner quelques-uns demain lors de la spéciale bonus pour revenir à moins de trente unités du leader estonien et limiter une fois encore les dégâts au championnat et ainsi entretenir un faible espoir de couronne. Mais une chose est certaine, c'est désormais Seb Ogier qui est le mieux placé pour saisir l'opportunité en or s'offrant à lui. Si les choses restent en état, notre compatriote rechutera à la 3e place du championnat demain après-midi. Mais attention, sur cette épreuve, même Seb Ogier n'est pas à l'abri d'une avarie...













Troisième à sept dixièmes de Sébastien Ogier, Thierry Neuville est parti le couteau entre les dents ce matin pour la 2e étape du Rallye de Turquie. Après une quinzaine de kilomètres dans la 8ème spéciale, il possédait deux dixièmes de retard sur le Français et sept secondes d'avance sur le leader Esapekka Lappi. Quand soudain, patatras. On a vu une image furtive de sa Hyundai arrêtée, sans plus personne à bord.





"Avec la poussière, je n'ai pas bien vu un gauche lent, j'ai été entraîné à l'extérieur. Il m'a fallu plus de quatre minutes pour sortir de ce mauvais pas. je suis désolé..." regrettait le Belge, reparti dans la poussière d'Ogier et concédant 4'38.8 avec une voiture quelque peu endommagée. Une mésaventure le faisant chuter au 9e rang du classement général à 4.40.5, à 2'22 de Jari-Matti Latvala 8e.



A la régulière, il ne peut désormais plus rien espérer qu'un ou l'autre abandon pour gagner une place ou deux. Et viser les cinq points bonus demain dans la Power Stage. Alors qu'il était en lutte pour les 25 points de la victoire, il devra se contenter de miettes. Et même si Ogier ou Tanak ne sont pas à l'abri d'une défaillance ou d'une faute, il faut bien avouer que les chances de titre du Belge diminuent encore même si, mathématiquement, tout reste bien sûr possible.





Devant, Seb Ogier signe un scratch magistral et revient à une seconde de son équipier Esapekka Lappi. Les Citroën sont bien parties pour signer le doublé car Teemu Suninen, troisième sur la Fiesta, pointe désormais à plus d'une minute et est sous la menace directe d'Andreas Mikkelsen sur la première des Hyundai. Ott Tanak du coup est remonté au 7e rang, à 1.7 de son équipier Kris Meeke.