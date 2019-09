Troisième à sept dixièmes de Sébastien Ogier, Thierry Neuville est parti le couteau entre les dents ce matin pour la 2e étape du Rallye de Turquie. Après une quinzaine de kilomètres dans la 8ème spéciale, il possédait deux dixièmes de retard sur le Français et sept secondes d'avance sur le leader Esapekka Lappi. Quand soudain, patatras. On a vu une image furtive de sa Hyundai arrêtée, sans plus personne à bord.





"Avec la poussière, je n'ai pas bien vu un gauche lent, j'ai été entraîné à l'extérieur. Il m'a fallu plus de quatre minutes pour sortir de ce mauvais pas. je suis désolé..." regrettait le Belge, reparti dans la poussière d'Ogier et concédant 4'38.8 avec une voiture quelque peu endommagée. Une mésaventure le faisant chuter au 9e rang du classement général à 4.40.5, à 2'22 de Jari-Matti Latvala 8e.



A la régulière, il ne peut désormais plus rien espérer qu'un ou l'autre abandon pour gagner une place ou deux. Et viser les cinq points bonus demain dans la Power Stage. Alors qu'il était en lutte pour les 25 points de la victoire, il devra se contenter de miettes. Et même si Ogier ou Tanak ne sont pas à l'abri d'une défaillance ou d'une faute, il faut bien avouer que les chances de titre du Belge diminuent encore même si, mathématiquement, tout reste bien sûr possible.





Devant, Seb Ogier signe un scratch magistral et revient à une seconde de son équipier Esapekka Lappi. Les Citroën sont bien parties pour signer le doublé car Teemu Suninen, troisième sur la Fiesta, pointe désormais à plus d'une minute et est sous la menace directe d'Andreas Mikkelsen sur la première des Hyundai. Ott Tanak du coup est remonté au 7e rang, à 1.7 de son équipier Kris Meeke.