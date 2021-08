Considérée comme un juge de paix sur ce Ypres Belgium Rally 2021, la spéciale de Hollebeke longue de 25 kilomètres a fait des dégâts parmi les favoris. Pierre-Louis Loubet (Hyundai) était le deuxième à ouvrir la route et allait s'échouer dans un fossé. Malgré toute la volonté de spectateurs venus en aide, le jeune Français n'était toujours pas reparti au bout de 15 minutes d'immobilisation. Mais ensuite, c'était surtout Ott Tänak qui prenait un coup sur la tête.indique le pilote Hyundai qui occupait la 3ème place du rallye. Le champion 2019 perdait la bagatelle de 3 minutes.

Craig Breen était le mieux réveillé et signait le scratch en 13:30.7. L'Irlandais précédait Elfyn Evans (Toyota, + 1.6) et Thierry Neuville (Hyundai, + 2.8). "Je n'ai pas souhaité prendre de risques", indique le Saint-Vithois. "La spéciale est très glissante, en plus d'être la plus longue. Il y avait pas mal de crasse sur la route. Je n'ai pas cherché à attaquer outre mesure". On retrouvait ensuite les Toyota Yaris de Kalle Rovanpera (+ 4.9), Sébastien Ogier (+ 5.0) et Takamoto Katsuta (+ 18.9). Reparti après ses ennuis de la veille, Gus Greensmith a signé le 7ème chrono sur la seule Ford Fiesta rescapée, à 41 secondes.

Thierry Neuville conserve la tête du classement cumulé mais son avance sur Craig Breen est passée à 4,8 secondes. Après les soucis de Tanak, Elfyn Evans monte sur le podium provisoire avec 32,2 secondes de retard. Kalle Rovanpera est 4ème à 34.7, Sébastien Ogier est 5ème à 41.6.