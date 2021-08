Le tiercé de tête est toujours occupé par Hyundai mais les positions ont changé avec le meilleur temps à mettre à l'actif de Craig Breen 9 dixièmes devant Thierry Neuville. Du coup, l'Irlandais prend les commandes sept dixièmes devant notre compatriote.

"Le comportement de la Hyundai sur ce terrain est vraiment top," se félicitait Breen à l'arrivée. "Encore une bonne spéciale, sans erreur. Je ne coupe pas encore beaucoup les cordes pour ne pas risquer de crever. Ce n'est pas nécessaire de prendre ce risque pour l'instant," confessait pour sa part l'idole du public belge.

Leader à l'issue de la première spéciale, Ott Tanak a raté un carrefour et perdu du temps et son leadership. L'Estonien pointe désormais au 3e rang à 7.1 de Craig Breen.

Mal chaussées avec la moitié de pneus tendres, les deux Toyota de pointe continuent à perdre du terrain. Ott Tanak pointe désormais à 7.1 de son équipier irlandais. Il possède néanmoins encore 3.8 d'avance sur Elfyn Evans. Se plaignant de la fine pellicule de poussière sur la cout, Seb Ogier est actuellement sixième à 16.1, 8.6 devant un Adrien Fourmaux incapable avec sa Ford Fiesta M-Sport de suivre le rythme des meilleurs: "La route est fort polluée quand on arrive en neuvième position. Impossible de rivaliser avec les gars partant devant."

ES1: Tanak premier leader 2.3 devant Neuville

Parties avec six pneus durs alors que les Toyota devant ont mélangé les gommes dures et tendres, les Hyundai signent le triplé dans cette première spéciale avec le meilleur temps à mettre à l'actif de... Ott Tanak! L'Estonien qui a d'emblée sorti la grosse attaque devance son équipier Thierry Neuville de 2.3 et la troisième i20 WRC officielle de Craig Breen de 2.5.

"Le feeling était bon. J'ai fait une première spéciale sans faute, c'était le premier objectif," déclarait le héros belge coincé entre ses deux équipiers, avec Craig Breen deux dixièmes derrière lui sur 15 km.

"Le comportement de l'auto est bon alors les temps sont là," se réjouissait pour sa part l'Estonien.

Devant Thierry Neuville aux premiers intermédiaires, Craig Breen s'offrait finalement le troisième temps après une petite faute en vue de l'arrivée. "J'ai touché quelque chose et je craignais d'avoir crevé," expliquait l'Irlandais.

Derrière les Hyundai, les Toyota tirent la langue avec Elfyn Evans 4e à 6.4, Kalle Rovanpera 5e à 6.8 et Sébastien Ogier 6e à 7.9. "J'ai commis quelques fautes, il y a des portions déjà glissantes, "confessait le septuple champion contraint d'ouvrir la route.

Derrière au 8e rang à 13.5, soit plus d'une seconde au kilomètre des meilleurs, on retrouvait Adrian Fourmaux dont la Fiesta ne semble plus assez compétitive sur cs routes pour viser beaucoup plus haut.