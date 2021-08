Devant déjà plusieurs milliers de spectateurs en place des 8h du matin, sous le soleil, Thierry Neuville a signé ce matin le meilleur chrono du shake-down, l'ultime spéciale d'essais. Sur un peu moins de dix kilomètres, notre compatriote a signé un chrono de 4.22.5 lors de son troisième « run ». Il a devancé son équipier Ott Tanak de 8 dixièmes et la Toyota Yaris WRC de Sébastien Ogier de 2.1. Elfyn Evans pointe à 3.2 t Kalle Rovanpera à 4 secondes. Bon sixième chrono (à 6.1) de Pierre-Louis Loubet sur sa Hyundai privée. Le Corse devance de deux dixièmes la Ford Fiest d'Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul dont on espérait sans doute un peu mieux.

Soucis pour Craig Green qui n'a pu boucler aucun de ses trois tentatives normalement avec une crevaison, un autre problème de pneu et un troisième passage où il a préservé ses gommes. Il faudra dès lors attendre la première spécial à partir de 13h36 pour savoir où l'Irlandais se situe dabs la hiérarchie.

Le meilleur temps des R5 a été signé par la nouvelle Hyundai de l'espoir finlandais Jari Huttunen n 4.43.1. Il a devancé de 9 dixièmes la Fiesta de son compatriote Teemu Suninen. La VW Polo du Russe Nikolay Gryazin pointe à 1.2, deux dixièmes devant la nouvelle Hyundai d'Oliver Solberg. Derrière ces quatre concurrents engagés en WRC2, on retrouve la plus rapide des WRC3, la Citroën DG Sport de l'étonnant Davy Vanneste, toujours très rapide sur ses terres.