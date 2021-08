C'est dans une ambiance de folie, en effectuant une série de "Donuts" devant 6000 spectateurs en délire, agitant les drapeaux, hurlant sur nom, que Thierry Neuville a célébré ce dimanche après-midi dans l'arène de rallycross de Francorchamps sa 14e victoire mondiale, l'une de ses plus belles, la première pour son équipier flamand Martijn Wydaeghe.

Thierry cela vous fait quoi de remporter ce premier Rallye d'Ypres Mondial devant vos fans?

"On en parlait depuis des semaines, j'avais beaucoup de pression et il fallait encore le réaliser. Ne pas commettre de faute durant trois jours. J'ai fait une course intelligente pour arriver jusqu'ici, on a parfaitement géré notre effort. Franchir la ligne en vainqueur ici devant cette foule de supporters m'a procuré un bonheur intense. Je pense que toute la Belgique motorisée attendait ce moment et je suis heureux de pouvoir lui offrir. Il y avait une ambiance terrible tout le week-end, mais j'ai seulement pu vraiment en profiter après l'arrivée. Recevoir mon trophée des mains de Jacky Ickx m'a aussi fait plaisir."

C'est votre plus belle victoire?

"Sur le plan émotionnel peut-être, mais pas côté sportif car j'ai remporté d'autres succès, sur des terrains où je n'étais pas favori en me battant jusqu'au dernier mètre pour la dernière seconde. Ici je n'ai jamais vraiment dû attaquer à 100%, j'étais tout en contrôle."

Vous n'avez pas essayé d'aller chercher les cinq points bonus?

"J'en aurais été capable oui, mais honnêtement quand on m'a annoncé que Pierre-Louis Loubet avait crevé je me suis dit que je n'allais pas prendre tous les risques. Je ne voulais pas tout perdre. J'ai préféré assuré et perdre peut-être deux points que de risquer de tout perdre en me montrant trop gourmand."

Cette victoire doit vous soulager après 19 mois sans triomphe depuis le Monte-Carlo 2020?

"Si je n'ai plus eu de victoire c'est d'abord car il n'y a eu que six courses en 2020 et puis j'ai joué de malchance à plusieurs reprises. J'aurais déjà dû gagner deux courses cette saison, notamment au Kenya où j'étais en tête au début de la dernière journée avant de casser une suspension."

Ce résultat vous relance au championnat où vous remontez à la 2e place ex-aequo avec Elfyn Evans, à 38 points de Seb Ogier.

"Oui et cela aurait pu être 35 (ndlr: référence à la consigne non donnée en Estonie qu'il ne digère toujours pas). Bon j'aurais aussi pu en avoir un ou deux de moins si j'avais devancé Seb Ogier dans la Power Stage. Il reste quatre courses dont deux sur asphalte et 120 points à distribuer. Cela reste jouable. Je vais continuer à me battre. Notre voiture est vraiment bonne."