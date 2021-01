C'est désormais chose faite: le Ypres Belgium Rally se déroulera du 13 au 15 août avec une dernière étape dominicale autour du circuit de Francorchamps.



Si l'épreuve a bien été confirmée au calendrier mondial WRC 2021 par la FIA et les promoteurs du WRC il y a une grosse semaine, il restait encore à définir la date précise et à choisir entre le deuxième et troisième week-end du mois d'août.