WRC: Ypres Rally Belgium n'ira plus en Wallonie

On savait déjà depuis longtemps que le Ypres Rally Belgium n'irait plus à Francorchamps pour sa deuxième édition mondiale. Mais on espérait encore que l'épreuve comprenne néanmoins quelques spéciales en Wallonie, du côté de Spa, du Condroz voire dans le namurois. Ce ne sera pas le cas. Sans aide de la région wallonne, la neuvième manche du mondial ne traversera plus le pays et devrait rester trois jours dans le Westhoek nous a confié un proche de l'organisation. Les pilotes ne devront donc plus se lever à quatre heures du matin pour une longue liaison dominicale, tandis que l'organisation de la dernière étape sera plus facile et surtout l'arrivée se fera à Ypres.