Achevée sur la terre du circuit de rallycross après quelques passages à la chicane, la Source ou Raidillon, la spéciale de Francorchamps qui servira en début d'après-midi de Power Stage a été remportée par Ott Tanak. "C'est un must de pouvoir rouler sur ce magnifique circuit avec une WRC. Il nous faudrait juste 500 chevaux supplémentaires," mentionnait l'Estonien.

Une demie seconde derrière la Hyundai, un Kalle Rovanpera bien réveillé ce matin s'empare de la 3e place au classement général provisoire au détriment d'Elfyn Evans. Voilà qui fait les affaires de Thierry Neuville, quatrième seulement de la spéciale abordée très prudemment, pour assurer sa première place et prendre les meilleurs repères possibles pour pouvoir y viser de gros points lors du second passage. "Cela fait plaisir de voir autant de monde au bord des spéciales dans ma région. Je ne veux pas les décevoir ni gâcher la fête. Je dois rester bien concentré car une erreur ou une crevaison est vite arrivée sur ces spéciales."

Les deuxièmes passages sur les tronçons de Stavelot et Francorchamps débuteront à 10h40 et 12h18.

ES17: Scratch pour Rovanpera, crevaison pour Ogier, Neuville à 31 km du bonheur

Le public est venu en nombre pour assister au triomphe de l'enfant du pays Thierry Neuville. Un gros km de queue à la sortie de l'autoroute de Malmédy pour accéder à la première spéciale du jour remportée par le jeune Kalle Rovanpera se rapprochant à 1.7 du podium et de son équipier Elfyn Evans.

Coup dur par contre pour Sébastien Ogier qui a crevé à l'arrière gauche. "Je suis sorti un peu trop large d'un virage resurfacé depuis les reconnaissances et j'ai tapé un rocher," expliquait le Français toujours cinquième mais désormais à 9.2 de la 4e place.

Une bonne nouvelle pour Thierry Neuville qui signe le 3e chrono à 1.4 du meilleur temps et compte désormais plus de 16 secondes d'avance sur son équipier Craig Breen qui s'est payé une frayeur en tapant un talus. "J'ai adoré la descente du circuit. Il y avait plus de grip que prévu. Il y a moyen d'aller plus vite au deuxième passage." Le Belge est désormais à 31 km de la victoire dans son rallye d'Ypres Belgium.

On croise tous les doigts pour lui.