Un premier scratch pour Verschueren et Princen

Disputées sous une forte chaleur, les deux premières boucles de ce samedi n'ont pas apporté de gros changements en tête du Rallye d'Ypres.

Après avoir signé les trois premiers scratches de la matinée, le leader Craig Breen a déjà commencé à assurer. Ex-aequo avec son plus proche poursuivant (2à à 33 secondes) Kevin Abbring dans l'ES13, l'Irlandais a ensuite laissé Vincent Verschueren (le premier d'une Skoda!) et Kris Princen signer un meilleur temps chacun dans les 14e et 145e spéciales.

« Tout va très bien pour nous, c'est un plaisir de piloter cette Polo sous le soleil, » s'est exclamé le pilote de la VW BMA contrôlant déjà désormais son avance et ne prenant forcément plus tous les risques.

Le plus rapide dans l'ES16, Kevin Abbring semble déjà résigné et sait qu'à la régulière il ne pourra plus remonter à la première place. Mais attention toutefois, complétant le podium VW Kris Princen n'est pas très loin (8 secondes) du Néerlandais. Signant déjà une bonne opération dans l'optique du championnat de Belgique, le Limbourgeois ne va toutefois pas prendre tous les risques pour décrocher le premier accessit.

Quatrième et premier pilote Skoda, l'élève Sébastien Bédoret s'applique et a désormais porté son avance à 56 secondes sur son professeur Freddy Loix, victime d'une crevaison dans l'ES16 de Watou et contraint de laisser la 5e place provisoire à Vincent Verschueren, bien remonté après sa crevaison de vendredi.

C'est derrière que cela s'est un peu agité avec les sorties de route de JPM Cracco, le Britannique McCormack, mais aussi de Kevin Demaerschalk. Le pilote Citroën a perdu plus de 8' et chuté au-delà du Top 15. Du coup, Davy Vanneste remonte au 7e rang provisoire sur la deuxième Polo DG Sport.

Sept spéciales sont encore à disputer d'ici à l'arrivée, ce soir peu avant 22h

Enfin signalons en Rally Masters que le Français Bryan Bouffier n'est pas reparti ce matin au volant de sa Ford Fiesta WRC (moteur), laissant Thierry Neuville vraiment seul pour faire le show et des tests avec sa Hyundai i20 WRC dans cette nouvelle catégorie créée pour lui.