La nouvelle devrait être confirmée sous peu. Dès qu'Alain Penasse, injoignable, et le Club organisateur Superstage auront reçu la confirmation du soutien financier nécessaire de la Région Wallonne et du RACB. Les démarches pour financer une deuxième fois un événement d'envergure mondiale et payer le "droit de plateau" au promoteur sont en cours en même temps que la mise en place de la troisième étape qui ne passera plus par Francorchamps comme on vous l'a annoncé en primeur, mais tournera bien encore dans notre Ardenne après un passage visiblement en Wallonie le dimanche matin.

Mais le plus important est que, après une première édition convaincante à tous niveaux en 2021, Ypres a bien été préféré par la FIA et le promoteur pour remplacer l'Irlande au calendrier à la mi-août. Les prochaines infos et détails sur le parcours seront divulgués lors d'une conférence de presse.