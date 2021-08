"Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'ai jamais interdit le passage du rallye sur ma commune," nous a indiqué le bourgmestre. "Que du contraire. On s'en réjouissait. Nous sommes des fans de sports mécaniques. Nicolas Gilsoul a d'ailleurs reçu jadis le mérite sportif de Malmédy. Nous avions modifié l'agenda de travaux exprès pour que l'épreuve puisse passer du côté de Bellevaux. Hélas, voici plus ou moins un mois, les services du gouverneur de la province nous ont fait savoir qu'ils refuseraient le passage sur les communes de Malmédy et de Stavelot. Il faut savoir que pour une seule commune, il ne faut pas l'autorisation du gouverneur. Mais quand il s'agit d'un événement se déroulant sur deux communes bien. On s'est donc sacrifié, la mort dans l'âme. C'est un déchirement pour nous et nous espérons bien que le rallye pourra venir à Malmédy en 2023 si le Rallye d'Ypres Belgium est à nouveau au calendrier du WRC. C'est donc uniquement pour des raisons administratives que cette spéciale a dû être raccourcie. La raison donnée par les services du gouverneur est qu'ils craignaient un trop grand afflux de personnes et ne pouvaient pas mettre les services de sécurité nécessaires à deux semaines du GP de Belgique de F1."

Bourgmestre de la commune de Malmédy, Jean-Paul Bastin a tenu à rectifier une information erronée circulant à son propos et reprise notamment dans nos colonnes.