Le responsable rallye de la FIA confiant. Malgré le retrait de deux constructeurs, le WRC est en bonne santé.

Le retrait conjoint l'hiver dernier des usines Skoda et Citroën du WRC n'inquiète pas outre mesure Yves Matton, le responsable rallye de la FIA. L'arrivée du règlement WRC hybride en 2022 ouvre, selon notre compatriote, de belles perspectives pour le championnat du monde des rallyes avec des voitures plus dans « l'air du temps », plus écologiques et au final moins coûteuses.

(...)