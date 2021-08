Yves Matton, cela vous fait quoi de voir une manche du Championnat du Monde des rallyes se disputer dans votre pays ?

"C’est assez exceptionnel. Cela fait plus de vingt ans qu’on l’espérait mais, dans des circonstances normales, c’était irréalisable. En tant que passionné de rallye, que professionnel dans ce domaine depuis deux décennies, je ne peux évidemment que m’en réjouir fortement. Il faut en profiter. Cela confirme que la Belgique aime le sport moteurs. On est un pays de rallye et voir l’organisation d’une épreuve du plus haut niveau doit ravir des dizaines de milliers de fans. On a sorti d’excellents pilotes depuis trente ans évoluant en Mondial. On a des personnes compétentes impliquées à tous les niveaux, des ingénieurs, des patrons d’équipe, des team-managers."



(...)