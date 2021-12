Yves Matton l'avait annoncé et il a tenu parole. Après quatre ans sous le règne du président Jean Todt le tenant en haute estime, le Hutois a décidé de quitter son poste de responsable rallye pour la FIA. Il ne verra donc pas depuis son bureau de Genève l'aboutissement d'un de ses principaux projets: l'hybridation du WRC. S'il y a des court-circuits en rallye, ce sera pour son successeur (le nom d'Andrew Wheatley, responsable WRC, est le plus souvent cité) sous l'ère du nouveau président Mohamed Ben Sulayem.

Et maintenant quel nouveau défi pour l'avenir de notre ambitieux compatriote? "Dans l'immédiat, je me concentre sur les fêtes," botte-t-il en touche. On sait qu'il a posé sa candidature pour le poste de directeur du circuit de Francorchamps. Mais, selon nos informations, ce serait plutôt Pierre Lalmand, l'organisateur du Salon de l'Auto, qui tiendrait la corde. De ce côté, le verdict devrait tomber début janvier.

C'est sans doute aussi à ce moment qu'on connaîtra le nom du successeur d'Andrea Adamo à la tête de Hyundai Motorsport. Yves Matton est un candidat potentiel tout désigné. Après Citroën, ce nouveau challenge l'intéresserait-il? "Tout challenge lié au sport auto m'intéressera toujours,"nous a-t-il répondu. Ce n'est donc pas un non. Et la possibilité doit exister car sinon, connaissant la franchise du bonhomme, il nous répondrait clairement par la négative. On devra donc attendre le début de l'année prochaine (qui heureusement n'est plus très loin) pour savoir si le Belge Yves Matton sera le nouveau patron de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe.