Le team de Vincent Vosse et Yves Weerts va se concentrer sur ses programmes DTM et GT

C’est désormais officiel: présent depuis les débuts de la catégorie, le team montois Audi WRT ne s’engagera plus en 2020 dans les championnats mondiaux et européens de Tourisme. « La raison est toute simple, » nous confie Vincent Vosse. « Après l’annonce de VW de se concentrer sur l’électrique, c’est une autre marque du groupe (Audi) qui a décidé de ne plus s’impliquer dans cette catégorie du Tourisme. » Un mauvaise nouvelle pour les organisateurs du « Mondial » Tourisme, d’autant que Jean-Michel Baert (Comtoyou) n’exclut pas non plus un retrait de la discipline...

Le team belge le plus actif ces dernières années ne va pas compter nettement moins de week-ends de courses pour autant.

« On va bien sûr poursuivre notre engagement en DTM avec Audi, » poursuit VV. "Deux nouveaux jeunes pilotes seront annoncés ce mercredi. Et l’on va intensifier nos programmes en GT avec des équipages renforcés. »

Transfuge de chez Lamborghini, Mirko Bortolotti roulera-t-il en 2020 pour WRT? « J’en serais ravi, » sourit le boss. « Il va y avoir des changements, c’est certain."

Le Blancpain Sprint, Endurance et l’Intercontinental seront toujours au menu avec les RS8. Mais on devrait voir également WRT aligner ses GT3 sur d’autres fronts: cela débutera par les 24H de Dubai, sans doute Daytona mais plus Bathurst. « On devrait disputer plusieurs épreuves en IMSA. Mais vous découvrirez tout cela dans les prochains jours où les annonces devraient tomber. »

On suivra cela de près.

Crédit photo WTCR