Après avoir décroché un podium pour sa première apparition aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier, l'équipe WRT reviendra en Floride les 25 et 26 janvier prochains pour tenter de s'imposer dans la catégorie GTD. La formation de Vincent Vosse et Yves Weerts alignera une Audi R8 pour le coup d'envoi du championnat IMSA. Le bolide aux anneaux sera engagé sous la bannière Audi Sport WRT Speedstar et recevra le soutien de l'importateur canadien de la marque.

Les troupes de Baudour ont mis toutes les chances de leur côté en constituant un équipage à la fois rapide et homogène. Notre Dries Vanthoor national sera mis à contribution sur le banking, tout comme la nouvelle recrue d'Ingolstadt, Mirko Bortolotti, ainsi que Rolf Ineichen et Daniel Morad.