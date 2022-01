Cette journée du jeudi 13 janvier sourit décidément au Team WRT. Après avoir annoncé le recrutement de Valentino Rossi pour le GT World Challenge, la formation belge a décroché la pole position en vue des 24 Heures de Dubai qui démarreront demain sur le coup de 12 heures. L'Audi R8 LMS Evo n°7 engagée sous la bannière MS7 by WRT et notamment pilotée par Dries Vanthoor a tiré son épingle du jeu avec un chrono moyen en 1:58.684.

Le bolide aux anneaux de l'équipage Vanthoor-Al Saud-Mies-Jefferies-Neubauer précède les deux Mercedes-AMG GT3 du Team HRT, la n°4 de Haupt-Al Qubaisi-Marciello-Metzger précédant la n°777 de Al Zubair-Stolz-Dontje-Konrad. Les machines étoilées sont à deux et trois dixièmes de l'Audi.

La deuxième Audi engagée par les troupes de Vincent Vosse s'élancera depuis la 7ème position. La R8 LMS n°31 de Goethe, Robin, Robin, Simmenauer et notre Fred Vervisch national a concédé sept dixièmes. Dix-septième temps absolu et 3ème chrono en GT3-Am pour l'Aston Martin Vantage GT3 n°39 PROsport du quatuor belge Dumarey-Dumarey-Glorieux-Balcaen. L'Audi R8 n°26 Saintéloc notamment pilotée par Christian Kelders et Pierre-Yves Paque partira... 26ème sur la grille et 8ème du GT3-Am.

Du côté des autres belges, l'Audi R8 GT2 n°704 PK Carsport de Longin-Longin-Lowette-Guelinckx loupe la pole en GTX pour moins d'un dixième. Deuxième place en classe 991 pour le Red Anti Racing et sa Porsche 991 GT3 Cup confiée à Redant-Ooms-Van Parijs-Redant. L'autre voiture de la famille Red Ant, la Porsche 992 GT3 Cup de Tom Boonen, est 7ème de la catégorie 992-Am, juste derrière la Porsche SpeedLover de John De Wilde et Brent Verheyen.

On notera par ailleurs la pole position en GT4 pour l'Aston Martin Vantage n°401 PROsport de Nico Verdonck, Rodrigue Gillion et Guido Dumarey. En TCR, si AC Motorsport perdait l'Audi RS3 LMS de Jurgen Van den Broeck sur accident, le team d'Arnaud Quédé pouvait compter sur l'Audi RS3 LMS n°188 de Perrin-Born-Mettler-Detry pour signer le 3ème temps.