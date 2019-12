L'équipe de Vincent Vosse a recruté deux jeunes loups issus de la monoplace pour dompter ses RS5.

On attendait avec une certaine impatience l'annonce des deux nouveaux pilotes qui défendront les couleurs de WRT en DTM la saison prochaine. Jonathan Aderdein et Pietro Fittipaldi n'ayant pas prolongé après une campagne 2019 néanmoins très prometteuse, la formation montoise devait d'office faire appel à du sang neuf pour 2020. Et les deux nouvelles têtes se nomment finalement Fabio Scherer et Ed Jones.

Voilà deux jeunes loups tous les deux issus de la monoplaces mais provenant d'horizons différents. Scherer, de nationalité suisse, s'est fait connaître en Formule 3 européenne ces dernières années après avoir écumé les pelotons de Formule 4. Jones, dubaïote de passeport mais britannique de souche, a été champion d'Indy Lights en 2016 avant de terminer 3e des 500 miles d'Indianapolis l'année suivante pour sa toute 1ère apparition sur le brickyard.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Fabio et Ed, deux jeunes pilotes ayant maintes fois montré leur valeur en monoplace et qui ont choisi, avec le DTM, la série idéale pour développer leurs carrières", se réjouit Vincent Vosse. "Une fois de plus, nous donnons une chance incroyable à des jeunes loups, ce qui est dans l'ADN de WRT. Je suis certain que Fabio et Ed nous aideront à grandir pour ce qui sera seulement notre 2e saison en DTM..."

Vivement Zolder fin avril pour voir ce que la paire suisso-dubaïote a dans le ventre!