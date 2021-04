Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Pour la manche inaugurale de leur première campagne complète en European Le Mans Series, les hommes de l'écurie WRT ont décroché un succès mémorable aux 4 Heures de Barcelone. S'élançant en 2ème position, l'Oreca n°41 prenait la tête des opérations au bout de quelques minutes grâce à un Louis Delétraz prenant l'ascendant sur le poleman Roman Rusinov (Oreca G-Drive n°26). Yifei Yé et Robert Kubica allaient ensuite parachever le travail pour décrocher la première médaille d'or de l'équipe basée à Baudour avec un proto LMP2. Vincent Vosse a bien fait de faire le déplacement en Espagne pour encourager ses troupes chapeautées par Thierry Tassin.

Le tiercé de tête est complété par l'Oreca Panis Racing n°65 de Aubry-Stevens-Canal. Le rush final de Gabriel Aubry n'a pas suffi à aller chercher l'Oreca belge dans les dernières minutes de course. L'Oreca United n°22 de Hanson-Abderdein-Gamble termine 3ème devant l'Oreca G-Drive n°26 de Rusinov-de Vries-Colapinto et l'Oreca Ultimate n°29 de Lahaye-Lahaye-Heriau, lauréate en LMP2 Pro-Am.

Ugo de Wilde a entamé son programme en ELMS par une médaille de bronze dans la catégorie LMP3. Le Bruxellois, engagé sur la Ligier Inter Europol n°13 avec Julien Falchero et Martin Hippe, a arraché la troisième marche du podium dans l'avant-dernier tour. Longtemps coincé derrière la Ligier Villorba n°18 de Damiano Fioravanti plus chanceuse dans le trafic, Ugo trouvait l'ouverture in extremis. La victoire de classe est revenue à la Ligier COOL n°19 de Maulini-Bell-Kruetten devant la Ligier RLR n°15 de Benham-Kapadia-Jakobsen.

© DR

L'équipe eupenoise DKR Engineering a vécu une journée contrastée. Dominatrice en début de course grâce à Laurents Hörr, la formation de Kendy Janclaes chutait en 6ème position dans la dernière demi-heure de course, le gentleman driver Alain Berg finissant son relais à l'agonie. La Duqueine Racing Expérience n°12 de Tom Cloet termine 39ème et dernière LMP3 classée.

Quant à Nigel Bailly, il a conclu sa première course en LMP2 et en ELMS par une 34e place générale sur l'Oreca GRAFF-SRT41 n°84 engagée en classe Innovative qu'il partage avec Pierre Sancinena et Takuma Aoki.

Prochaine manche de l'ELMS sur le Red Bull Ring (Autriche) le week-end du 16 mai.