Tout le monde aura les yeux rivés sur le duel à quatre bandes pour le titre 2019 du WTCR qui se joue ce week-end entre Norbert Michelisz (Hyundai), Esteban Guerrieri (Honda), Yvan Muller (Lynk&Co) et Thed Björk (Lynk&Co) à Sepang. Le vent (ou plutôt la BoP...) a visiblement tourné en faveur du premier cité qui a signé un sans-faute en qualifications avec les poles pour les Courses 2 & 3. Il est vrai que les quatre Hyundai i30 semblent très en verve en Malaisie tandis que les Lynk&Co 03 ont plus de mal à se hisser dans le Top 10. Le titre devrait donc se jouer logiquement entre Michelisz et Guerrieri qui partira 2ème en Course 3.

Si ses pilotes n'ont plus la moindre chance pour le titre, Comtoyou Racing pourrait bien jouer un rôle dans cette finale à suspense puisque ses Audi et ses Cupra ont brillé à l'issue des qualifications. Ce serait une très belle façon pour les hommes de Jean-Michel Baert et François Verbist de conclure cette deuxième année en Mondial, eux qui feront tout pour continuer à être présents en 2020 malgré l'arrêt du soutien d'Audi Sport.

Aurélien Panis (Cupra) a détonné lors des qualifs de la Course 1 en réalisant un superbe 2ème chrono. Le jeune Français partira trois rangs devant Frédéric Vervisch (Audi). Suite à la pénalité infligée à Nick Catsburg (Hyundai), Niels Langeveld (Audi) s'élancera en 10ème position. Lors de la 2ème qualification, Vervisch a réalisé le 8ème temps qui lui permettra de partir 3ème en vue de la Course 2 grâce au principe de la grille inversée. Langeveld a quant à lui signé le 11ème chrono, ratant le sacro-saint Top 10 pour trois fois rien.

Si chez Comtoyou Racing, les chances de podium voire de victoire sont réelles, Audi Sport Team Leopard alias WRT aurait espéré de meilleures qualifs pour ses adieux au TCR. Jean-Karl Vernay ne sont que 18ème et 23ème de la Q1, et partiront 20ème et 15ème pour les Courses 2 & 3.

Pas d'activité en piste pour le WTCR en raison de la moto, les trois courses étant programmée dimanche à 8h15, 11h15 et 13h10 (heure belge).