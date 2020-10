Ayant décroché sa seule victoire 2019 au Slovakiaring avec Fred Vervisch, Comtoyou Racing a remis ça ce week-end. L’équipe de Jean-Michel Baert et François Verbist s’est adjugée deux des trois victoires en jeu sur le sol slovaque !

Le Français Nathanaël Berthon s’est d'abord imposé en course 1 devant Gabriele Tarquini, dont la Hyundai respire la santé après la crise d'urticaire du Nürburgring, et Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo). Les deux autres Audi RS3 LMS du team brabançon, pilotées par Tom Coronel et Gilles Magnus, ont pris les 6e et 7e positions.

En course 2, ce fut au tour de l'inusable Tom Coronel de faire parler la poudre avec une première victoire en Mondial depuis 4 ans ! Le vétéran hollandais précède Gilles Magnus, auteur d'une course solide, et Esteban Guerrieri (Honda). Pas de victoire en course 3 pour Comtoyou mais les premiers accessits pour Berthon et Magnus derrière Nick Catsburg (Hyundai).

Au championnat, Coronel, Magnus et Berthon occupent les 2e, 3e et 4e places avec respectivement 92, 82 et 78 points. Le leader est le Français Yann Ehrlacher avec 113 points.