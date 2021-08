Le pilote de Comtoyou Racing Gilles Magnus a remporté sa toute première victoire en WTCR dans une course 1 remplie d'incidents au Hungaroring. La course a commencé avec Magnus et Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) partageant la première ligne en raison de la règle de la grille inversée suite au résultat des qualifications. Au départ, l'Anversois a pris la tête devant le Courtraisien avec les Lynk & Co 03 TCR d'Yvan Muller et Yann Ehrlacher en embuscade.

Muller, cependant, a été percuté par Mikel Azcona (Cupra Leon Competición) de Zengo Motorsport, au virage 1. La voiture de sécurité est entrée en action lorsque Rob Huff (Cupra Zengo Motorsport), qui était remonté en septième place, s'est arrêté sur la piste au septième tour avec une suspension avant gauche endommagée après avoir heurté la pile de pneus à la chicane.

Nathanael Berthon (Audi Comtoyou) a reçu une pénalité de dix secondes en raison de plusieurs incidents et collisions pendant la course, le Français finissant par jeter l'éponge. La course a repris après cinq tours, la durée de la course étant portée à 14 tours. Au restart, Magnus a gardé la tête, Vervisch retenant Azcona. Fred a raté son freinage au virage 1 au 13e tour, l'Espagnol venant côte à côte mais n'a pas pu le doubler. Azcona finissait par entrer en collision avec Vervisch mais prenait la deuxième place tandis que le Belge se faisait doubler par Yann Ehrlacher et perdait le podium.

Évitant les incidents, Magnus remportait donc sa première victoire au WTCR, suivi d'Azcona et Ehrlacher. "Je savais que le départ serait crucial", a déclaré Magnus après la course. "C'était capital d'avoir Fred pour me défendre parce qu'Azcona était très menaçant et remontait. Mais oui, gagner ma première course en World TCR est un grand moment". Vervisch prend la 4ème place.

Ehrlacher est désormais le nouveau leader du championnat avec 90 points, six devant Vernay et 13 devant Magnus. La course 2 de la FIA WTCR est prévue pour 15 h 15 heure locale.