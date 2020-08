C’est un beau d’anniversaire pour les 21 ans aujourd’hui de Gilles Magnus, notre nouveau et seul représentant en Championnat du Monde de Tourisme. Nous avons en effet appris de bonne source ce matin que la manche d’ouverture du WTCR au Salzburgring était annulée et remplacée, le même week-end des 12 et 13 septembre, par un meeting à Zolder!



Voilà ce qu’il manquait au pilote Comtoyou: une manche dans son pays. On attendra bien sûr la confirmation des organisateurs et de Circuit Zolder courant de la semaine pour totalement se réjouir, mais avec le TCR Europe et maintenant le WTCR, le Truck Super Prix devient un super meeting. Toujours à huis clos? On peut, hélas, le craindre même si certains de nos voisins relâchent la bride et commencent à accueillir du public.