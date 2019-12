L'ultime course du WTCR 2019 était annoncée comme étant explosive et on ne fut pas déçu. A plus d'une reprise, la couronne est passée de la tête de Norbert Michelisz (Hyundai) à celle d'Esteban Guerrieri (Honda). Dix points séparaient les deux hommes avant l'extinction des feux de cette dernière joute nocturne à Sepang. Michelisz s'élançait en pole mais Guerrieri le surprenait à l'extinction des feux. Le Hongrois chutait en dehors du Top 3 lors des premiers tours, ce qui signifiait la perte du titre à ce moment-là.

Mais Guerrieri se faisait ensuite pousser dehors par Mikel Azcona (Cupra), l'Argentin tondant le gazon du circuit malais. La Honda Civic n°86 se mettait ensuite à surchauffer et dégringolait dans le classement. Malgré deux passages par les stands pour nettoyer le radiateur encrassé et un dernier Safety Car regroupant tout le monde, Guerrieri était trop loin pour remonter. Michelisz n'avait plus qu'à se laisser glisser vers l'arrivée, le fer de lance du Hyundai BRC Squadra Corse se contentant d'une 5ème place pour coiffer le titre.

Cette couronne est synonyme de délivrance pour Norbi qui court au plus haut niveau des voitures de tourisme depuis onze ans. A plus d'une reprise, le titre lui a échappé par le passé et l'histoire retiendra qu'il est le dernier champion du monde FIA de la décennie. En difficulté en Asie, Lynk & Co décroche le titre chez les équipes grâce au Cyan Racing.

Devant, si Mikel Azcona (Cupra) pensait tenir le bon bout, le jeune Espagnol du PWR Racing a finalement dû céder face à Johan Kristoffersson (Volkswagen). L'ancien champion de rallycross offre au constructeur de Wolfsburg un ultime succès en WTCR, lui qui ne sera plus présent de façon officielle en 2020. Médaille d'argent pour Azcona, assurément le rookie de l'année tandis que Kevin Ceccon (Alfa Romeo) offre au Team Mulsanne un dernier podium cette saison.

Poissard lors des Courses 1 & 2, Fred Vervisch a redressé la tête en Course 3. Le Courtraisien a hissé son Audi RS3 LMS du Comtoyou Racing à la 4ème place, non sans terminer dans le sillage des trois premiers. Fred termine la saison au 12ème rang avec 191 points inscrits. Mais sans ces problèmes précédents, il aurait surement fini dans le Top 10. Pour la dernière course de WRT, Jean-Karl Vernay conclut en 12ème position, non sans décrocher le 10ème rang au championnat.