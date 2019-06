Deux deuxièmes places valent mieux qu'une. Voilà le résumé de la Course 3 de Frédéric Vervisch en WTCR au Nürburgring. Le Courtraisien a réalisé une course faste, marquée par la faillite des Lynk&Co et le gros crash de Johan Kristoffersson (VW SLR), pour passer de la 7ème à la 3ème place lors du premier tour. Le pilote Comtoyou Team Audi Sport avalait ensuite Esteban Guerrieri (Honda ALL-INKL) pour le gain de la 2ème place lors du premier passage dans la ligne droite. Vervisch se montrait ensuite dans les rétros de la VW Golf SLR de Benjamin Leuchter mais, comme lors de la joute précédente, la Golf est LA voiture à battre dans l'Enfer Vert.





Leuchter décroche ainsi une victoire de prestige sur ses terres tandis que Fred réalise une bonne opération au championnat. Guerrieri prend le deuxième accessit et profite de la course noire de son rival Thed Björk (Lynk&Co Cyan), contraint à l'abandon dès le premier tour, pour faire le break au classement général. Leopard Team Audi Sport, ou WRT pour les intimes, a repris des couleurs avec la 4ème place de Jean-Karl Vernay. Gabriele Tarquini (Hyundai BRC) se hisse dans le quinté de tête.





Les équipes belges ont fait le plein de points lors de ce troisième affrontement. Tom Coronel et Aurélien Panis prennent les 6ème et 7ème places pour le compte du DHL Comtoyou Cupra Racing, deux échelons devant la deuxième Audi WRT pilotée par Gordon Shedden. Douzième place pour Niels Langeveld (Audi Comtoyou).





Prochaine manche les 6 et 7 juillet sur le tortueux circuit urbain de Vila Real.