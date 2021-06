On attendait de pied ferme les nouvelles Hyundai Elantra pour cette première manche du WTCR 2021 sur le grand Nürburgring et les Coréennes, bien nées et bien balancées, ont répondu présent.

Avec le principe de la grille inversée pour la Course 1, c'est toutefois une Honda Civic qui a eu le dernier mot dans le premier affrontement. L'ex-pilote de F1 Tiago Monteiro s'est imposé devant les Lynk&Co d'Yvan Muller et Santiago Urrutia. Suivent Esteban Guerrieri (Honda) et les premières Hyundai pilotées par les anciens champions Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini. La meilleure Audi RS3 du Comtoyou Racing, celle de Tom Coronel (vainqueur en Trophy), prend la 7e position. Nathanael Berthon, Gilles Magnus (2e en Junior) et Fred Vervisch terminent respectivement 11e, 15e et 16e.

La Course 2 était marquée par le spectaculaire strike au 2e virage qui allait éliminer Norbert Michelisz, Mikel Azcona (Cupra), Rob Huff (Cupra) et Andreas Backman (Hyundai). Gabriele Tarquini renonçait également suite à une collision avec Santiago Urrutia (Lynk&Co). Avec seulement 14 voitures à l'arrivée, Hyundai signe le doublé avec Jean-Karl Vernay devant Luca Engslter. Nestor Girolami (Honda) complète le podium devant Attila Tassi (Honda) et Santiago Urrutia. Nathanael Berthon prend la 6e place pour Comtoyou, trois échelons devant Gilles Magnus qui finit à nouveau 2e en Junior. Tom Coronel termine 11e tandis que Fred Vervisch a abandonné.

Au championnat, Jean-Karl Vernay mène avec 39 points contre 33 à Tiago Monteiro et Nestor Girolami. Le meilleur pilote Comtoyou, Nathanael Berthon, est 9e avec 15 points devant Tom Coronel avec 14 points. Gilles Magnus est 14e avec 8 points tandis que Fred Vervisch est 18e avec un score toujours vierge. Sixième place au classement teams pour Comtoyou DHL Audi Sport avec 29 points.