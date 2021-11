C'est une Lynk & Co qui a réalisé la pole position à l'issue des qualifications de la finale du WTCR 2021 sur le Circuit de Sotchi. Yvan Muller s'est montré le plus rapide avec un chrono en 2:29.624. Le vétéran alsacien s'élancera devant Mikel Azcona (Cupra Zengo) et Nestor Girolami (Honda ALL-INKL) pour la course 2.

La première des Audi RS3 du Comtoyou Racing, celle du Français Nathanael Berthon, s'élancera 4ème devant le leader du championnat et favori à sa propre succession, Yann Ehrlacher (Lynk&Co). Le fils de Cathy Muller marque un point bonus face à Fred Vervisch et porte ainsi son avance à 37 points.

Vervisch a quant à lui échoué en Q2 et s'est contenté du 9ème chrono des qualifications. Le Courtraisien partira néanmoins 2ème pour la course 1 grâce au principe de la grille inversée. Le poleman du premier acte sera ni plus ni moins son équipier au sein du Comtoyou Racing, Gilles Magnus, qui a réalisé in extremis le 10ème chrono synonyme de pole position !

Les deux courses finales de la saison auront lieu ce dimanche à 10h15 et 12h15, heure de Bruxelles.