Pau-Arnos aura souri à Frédéric Vervisch qui a fait le plein de points sur le circuit français. Auteur du 10ème chrono en qualifications, le Courtraisien profitait de la grille inversée pour hériter de la pole position pour la course 1. Le pilote du Comtoyou Racing n'allait pas demander son reste pour dominer l'épreuve, s'imposant avec une avance confortable sur Thed Bjork (Lynk&Co) et Gabriele Tarquini (Hyundai).

Vervisch devient le premier pilote à remporter deux courses cette saison en WTCR. "Mon départ n'a pas été excellent, Thed a pris un meilleur départ mais j'ai pu rester devant ce qui était le point crucial de la course", explique le pilote de l'Audi RS3 n°22. "Notre voiture était assez bonne pour rester devant, nous avons fait un gros écart après le retrait de la voiture de sécurité et nous avons pu garder plus ou moins le même écart. Donc super travail de l'équipe. Mais nous savions que nous serions rapides car nous avons la voiture la plus légère de la grille ce week-end."

La course 2 était marquée par une série d'incidents. Parti depuis la 10ème position, Vervisch sauvait une 4ème place presqu'inespérée sur un circuit où les dépassements sont très durs. "Encore une fois, ce fut une très bonne course", explique Fred. "Notre voiture semblait solide. Donc très heureux du résultat et j'espère que nous pourrons être un peu plus rapides en qualifications à l'avenir, ce qui est vraiment le point sur lequel nous devons nous améliorer". Le tiercé de la course 2 était composé de Jean-Karl Vernay (Hyundai), Yvan Muller (Lynk&Co) et Santiago Urrutia (Lynk&Co).

Gilles Magnus a quant à lui vu son week-end gâché par un accident en qualifications qui l'a condamné à partir en queue de peloton. L'Anversois a terminé 14ème et 17ème des deux affrontements, se consolant toutefois avec une double médaille d'argent chez les juniors.

Grâce à ce bon week-end en France, Vervisch se hisse à la quatrième place du championnat avec 131 points. Magnus descend en revanche au 12ème rang avec 93 points. Le podium provisoire est occupé par Yann Ehrlacher (Lynk&Co, 160 pts), Jean-Karl Vernay (Hyundai, 144 pts) et Esteban Guerrieri (Honda, 138 pts).