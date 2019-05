Frédéric Vervisch avait terminé 2ème sur le tourniquet de Marrakech lors du coup d'envoi de la saison. Sur l'anneau du Slovakiaring, le Flandrien est cette fois monté sur la plus haute marche du podium, et de quelle manière. S'élançant depuis la 9ème place pour la Course 1, le fer de lance du Comtoyou Team Audi Sport s'installait au 2ème rang dès la fin du premier tour.





Le pilote de l'Audi RS3 LMS n°22 n'allait ensuite faire qu'une bouchée de l'Alfa Romeo Giulietta de Ma Qing Hua pour prendre la tête et ne plus la lâcher. En s'imposant en Slovaquie, Vervisch offre aux troupes de Waterloo son deuxième succès en WTCR après celui de Macao en fin d'année dernière.





Derrière Ma Qing Hua et Norbert Michelisz (Hyundai i30 N BRC) qui complètent le podium, WRT hisse une de ses Audi au 4ème rang grâce aux efforts de Jean-Karl Vernay. Suivent les Hyundai d'Augusto Farfus, Gabriele Tarquini et Nick Catsburg.





Comtoyou Racing place deux autres voitures dans le Top 10 avec les 8ème et 9ème places de Tom Coronel et Mikel Azcona. La deuxième Audi WRT, celle de Gordon Shedden, prend également les points de la 12ème position.





Les Courses 2 et 3 débuteront à 15h15 et 16h45.