Dix-neuf ans après la dernière édition des populaires 24H de Liège, la plus grande course d’endurance pour motos est de retour ce week-end à Francorchamps avec les 24H de Spa. Avec, pour fêter l’événement, notre champion du monde d’endurance 2021 et leader actuel du Mondial après son succès aux 24H du Mans (après la victoire au Bol d’or en 2021), Xavier Siméon. Entretien avec le pilote officiel Suzuki.